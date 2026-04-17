Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 17 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat, 17 April 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini, Jumat 17 April 2026

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Kab. Bantu) Jati Wn Krmo Pirt, Jejeran Wn Krmo Pirt, Kr Anom Wn Krmo Pirt, Wonokromo Pleret Pirt, Brajan Wn Krmo Pirt, Pasar Jejeran, PR AZ-ZAHRA, Pandes Wonokromo Pirt, Pandes 2 Wn Krmo Pirt, Pr Mutiara Reciden, Sareyan Wn Krmo Pirt, Kanggotan Wn Krmo Pirt, Keputren Pleret Pleret, Ketonggo Wonokromo Pleret, Pleret Pleret Pirt, Kauman Pleret Pirt, Trayeman Wn Lelo Pirt, Demangan Pleret Pirt, Gn Kelir Pleret Pirt, Pr Taman Pleret Asri, Stadion Swn Tblharjo Swn, Ngenthak Tb Hrjo Swn, Sudimoro Bg Harjo Swn, Brajan Wn Krmo Pirt, Ponggok Pnde Trimulyo Jts dan Sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : (Kota Yogyakarta) JL SISINGAMANGARAJA, PR GREEN HOUSE, PRAWIROTAMAN, BRONTOKUSUMAN, JL KOL SUGIONO, KEPARAKAN LOR, KEPARAKAN KIDUL, JL IREDA, JL LOWANO, JL TAMANSISWA, JL TOHPATI, GOLO, TRUSTOJUMENO, NYUTRAN, MERGANGSAN, GG MANUKBERI, JOYONEGARAN, SUROKARSAN, JL SULTAN AGUNG

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.