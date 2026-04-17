Solusi Ekonom UGM untuk Mengatasi Melonjaknya Harga Plastik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kenaikan harga plastik yang terjadi secara global kini mulai menekan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menegaskan bahwa situasi ini menjadi alarm serius bagi ketahanan UMKM di tanah air.

Wisnu mengatakan ketergantungan UMKM terhadap plastik, mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja, saat ini menjadi titik lemah yang mengancam keuntungan para pelaku usaha.

“UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja,” katanya, Kamis (16/4).

Kenaikan harga yang terjadi secara bertubi-tubi membuat margin laba pelaku UMKM tergerus cukup dalam.

Untuk menyiasati kenaikan harga tersebut, Wisnu menyarankan pelaku UMKM agar segera melakukan transformasi dengan beralih ke kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Ia mendorong penggunaan bahan, seperti kertas atau besek bambu sebagai pengganti wadah plastik.

Selain langkah tersebut, ia juga mengusulkan adanya inovasi pelayanan bagi konsumen.

"Pelaku UMKM bisa memberikan potongan harga bagi konsumen yang membawa wadah sendiri. Cara ini bisa membantu mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai sekaligus menekan biaya operasional," ujar Wisnu.