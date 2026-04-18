JPNN.com

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 April 2026

Sabtu, 18 April 2026 – 07:40 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guna meningkatkan keandalan pasokan listrik dan pemeliharaan jaringan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sedayu menjadwalkan adanya pemutusan aliran listrik sementara pada hari ini, Sabtu 18 April 2026.

Berdasarkan rilis resmi, pemeliharaan akan berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Daftar Lokasi Terdampak

Sejumlah titik di Kabupaten Bantul yang akan mengalami pemadaman listrik sementara meliputi:

Kecamatan Sewon: Miri (Pendowoharjo), Geneng (Panggungharjo), Bndg Ngaglik (Pendowoharjo), Dadapan (Pendowoharjo), dan Kojo (Pendowoharjo).

Kecamatan Bantul: Klembon (Trirenggo), Manding (Trirenggo), Komplek Pemda Manding, Ngimbang (Pendowoharjo), Gaten (Trirenggo), Gempolan (Gaten), dan Manding Gandekan (Trirenggo).

Area Lain: Sepanjang jalan Ringroad Bantul.

Masyarakat diimbau untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau baliho di dekat jaringan listrik (jarak aman minimal 2,5 meter).

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik hari ini Pemadaman listrik jogja

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU