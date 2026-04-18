Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guna meningkatkan keandalan pasokan listrik dan pemeliharaan jaringan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sedayu menjadwalkan adanya pemutusan aliran listrik sementara pada hari ini, Sabtu 18 April 2026.

Berdasarkan rilis resmi, pemeliharaan akan berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Daftar Lokasi Terdampak

Sejumlah titik di Kabupaten Bantul yang akan mengalami pemadaman listrik sementara meliputi:

Kecamatan Sewon: Miri (Pendowoharjo), Geneng (Panggungharjo), Bndg Ngaglik (Pendowoharjo), Dadapan (Pendowoharjo), dan Kojo (Pendowoharjo).

Kecamatan Bantul: Klembon (Trirenggo), Manding (Trirenggo), Komplek Pemda Manding, Ngimbang (Pendowoharjo), Gaten (Trirenggo), Gempolan (Gaten), dan Manding Gandekan (Trirenggo).

Area Lain: Sepanjang jalan Ringroad Bantul.

Masyarakat diimbau untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau baliho di dekat jaringan listrik (jarak aman minimal 2,5 meter).