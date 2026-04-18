Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 18 April 2026
Sabtu, 18 April 2026 – 08:05 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki akhir pekan, sejumlah film blockbuster terbaru dan karya sineas lokal siap menghibur warga Yogyakarta. Mulai dari petualangan luar angkasa Project Hail Mary hingga horor mencekam Lee Cronin's The Mummy.
Berikut daftar lengkap jadwal tayang di beberapa bioskop utama Jogja.
1. Plaza Ambarukmo XXI
- Project Hail Mary (R13+): 12:00, 15:00, 18:00
- Lee Cronin's The Mummy (R17+): 16:20, 21:10
- The Super Mario Galaxy Movie (SU): 12:05, 16:25
- Tiba Tiba Setan (R13+): 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
- Tunggu Aku Sukses Nanti: 11:50, 14:05, 18:55
- Ghost in the Cell (R17+): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
- Na Willa (SU): 12:00, 14:05
- Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (R13+): 18:25, 20:35
- Ready or Not 2: Here I Come (R17+): 21:00
2. Empire XXI
- Project Hail Mary (R13+): 12:05, 15:00, 17:55, 20:50
- Lee Cronin's The Mummy (R17+): 13:15, 15:45, 18:15, 20:45
- Tiba Tiba Setan (R13+): 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
- Ghost in the Cell (R17+): 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:00
- Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (R13+): 12:50, 14:55, 17:00, 19:05, 21:10
3. Jogja City Mall (JCM) XXI
- Project Hail Mary (R13+): 12:00, 14:55, 17:50, 20:45
- Lee Cronin's The Mummy (R17+): 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
- The Magic Faraway Tree (SU): 14:15, 18:35, 20:40
- Tiba Tiba Setan (R13+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
- Ghost in the Cell (R17+): 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:00
- Senin Harga Naik (SU): 12:30, 16:50
- Na Willa (SU): 12:00, 16:20
- Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (R13+): 14:45, 21:10
- Ready or Not 2: Here I Come (R17+): 19:05
4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall)
- Project Hail Mary 2026 (13+):
Regular 2D: 15:35, 18:10, 20:00
4DX2D: 13:15, 18:35
2D Velvet: 10:45, 21:00
- Ghost In The Cell (17+):
2D Starium: 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
Regular 2D: 11:30, 17:50, 21:15
2D Velvet: 18:45
- Ready or Not 2: Here I Come (17+):
4DX2D: 11:00, 16:20, 21:40
2D Velvet: 13:50
Regular 2D: 15:55
2D SphereX: 20:45
- Lee Cronin's The Mummy (17+):
Regular 2D: 12:55, 18:40, 21:20
2D Velvet: 16:05
- Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (13+): 11:15, 13:45
- The Super Mario Galaxy Movie (SU): 10:50, 15:45
- The Kings Warden (13+): 13:25
5. CGV Transmart Maguwo
- Ghost In The Cell (17+): 12:15, 13:00, 14:30, 16:45, 17:55, 19:00, 20:10, 21:15
- Na Willa (SU): 10:35, 13:30, 14:55, 18:10
- Tiba Tiba Setan (13+): 11:15, 15:50
- The Super Mario Galaxy Movie (SU): 10:50, 17:20
- Lee Cronin's The Mummy (17+): 15:15, 20:35
- Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (13+): 12:50, 19:20
- Ready or Not 2: Here I Come (17+): 21:25
Pastikan film yang dipilih sesuai dengan kategori usia (SU untuk Semua Umur, R13+, atau R17+).
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja Amplaz, Empire, Jogja City Mall, Pakuwon Mall, dan Transmart Maguwo pada Sabtu 18 April 2026.
