ADHD pada Dewasa Sering Terabaikan, Manajemen Diri dan Bantuan Profesional Jadi Kunci

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas kini tidak lagi hanya identik dengan anak-anak. Data menunjukkan tren peningkatan kasus yang berlanjut hingga usia dewasa, tetapi sayangnya sering kali tidak disadari oleh masyarakat awam.

Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Diana Setiyawati mengungkapkan bahwa banyak orang dewasa yang baru menyadari kondisi ini setelah sekian lama karena gejalanya yang cenderung samar.

Menurut Diana, keterlambatan diagnosis pada orang dewasa sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa gejala yang muncul tidak terlalu mengganggu.

Stigma bahwa orang dengan ADHD tampak "baik-baik saja" di luar membuat perjuangan internal mereka menjadi tidak terlihat.

"Memang ADHD enggak terlalu mengganggu dan sering dianggap baik-baik saja, tetapi sebenarnya mungkin dia tengah struggle atau mengalami kondisi tidak produktif dalam hidup," ujar Diana pada Jumat (17/4).

Beberapa gejala umum yang sering muncul pada orang dewasa, meliputi kesulitan fokus dalam waktu lama, manajemen waktu yang buruk (sering terlambat atau menunda pekerjaan), ketidakmampuan mengendalikan emosi, sering lupa terhadap detail kecil atau janji temu.

Jika dibiarkan tanpa penanganan, ADHD dapat berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang. Diana menegaskan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya menjadi underachiever atau individu dengan pencapaian yang jauh di bawah potensi aslinya.

"Salah satu ciri mental illness adalah tidak produktif karena sering pelupa dan susah fokus," jelasnya.