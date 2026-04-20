Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Senin 20 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah titik layanan strategis telah disiapkan oleh Ditlantas Polda DIY dan Polres jajaran pada hari ini, Senin 20 April 2026.

Layanan SIM Keliling dan unit stasioner ini hadir untuk memudahkan warga agar tidak perlu mengantre lama di pusat kota. Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal operasional yang dapat Anda akses hari ini:

Lokasi Pelayanan SIM Hari Ini

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY

Ditlantas Polda DIY menyiagakan unit bus SIM Keliling di Kantor PJR Prambanan, Sleman. Layanan ini dibuka mulai pukul 08.30 hingga 13.00 WIB.

2. Layanan SIM Corner di Pusat Perbelanjaan

Untuk Anda yang lebih nyaman mengurus SIM sambil berbelanja, tersedia dua titik di pusat perbelanjaan:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Operasional pukul 09.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall: Operasional pukul 09.30 – 13.00 WIB.

3. Layanan Satpas di Mapolres

Masyarakat juga bisa langsung menuju kantor Satpas di masing-masing wilayah kabupaten dengan jadwal sebagai berikut: