Gunung Merapi Masih Siaga, BPPTKG Catat 7 Kali Awan Panas Guguran dalam Sepekan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan aktivitas Gunung Merapi periode 10 hingga 16 April 2026. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyatakan bahwa aktivitas vulkanik gunung api di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini masih terhitung cukup tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, Merapi saat ini masih berada pada tingkat aktivitas "SIAGA" (Level III) dengan karakter erupsi yang bersifat efusif.

Selama sepekan terakhir, BPPTKG mencatat terjadi tujuh kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter ke arah Barat Daya, tepatnya menuju hulu Kali Boyong, Kali Bebeng, dan Kali Sat/Putih.

Selain awan panas, guguran lava juga terpantau intens terjadi di beberapa sektor:

Hulu Kali Sat/Putih: 125 kali guguran (jarak maksimal 2.000 m).

Hulu Kali Krasak: 85 kali guguran (jarak maksimal 2.000 m).

Hulu Kali Bebeng: 15 kali guguran (jarak maksimal 2.000 m).

Hulu Kali Boyong: 11 kali guguran (jarak maksimal 2.000 m).

"Data pemantauan menunjukkan bahwa suplai magma masih berlangsung. Hal ini memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya yang telah dipetakan," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya.

Dari sisi kegempaan, meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya, terekam sebanyak 951 gempa Guguran (RF), 571 gempa Fase Banyak (MP), 13 gempa Vulkanik Dangkal (VTB), serta tujuh kali gempa Awan Panas Guguran.

Secara visual, puncak Merapi seringkali tertutup kabut pada siang hingga sore hari, tetapi pada kondisi cerah teramati asap kawah berwarna putih dengan ketinggian berkisar antara 15 hingga 550 meter di atas puncak.

BPPTKG juga menyoroti curah hujan yang terjadi di sekitar puncak. Intensitas hujan tertinggi tercatat di Pos Kaliurang pada 14 April 2026 dengan curah hujan 29,89 mm/jam selama 107 menit. Walaupun belum ada laporan mengenai penambahan aliran lahar, masyarakat diminta tetap waspada.