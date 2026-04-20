Nekat Bermain Surfing, 2 Warlok Terseret Arus di Pantai Parangtritis

Senin, 20 April 2026 – 10:30 WIB
Proses pencarian korban terseret arus di Pantai Parangtritis pada Minggu (19/4). Foto: Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, BANTUL - Ganasnya ombak pantai selatan kembali mengakibatkan laka laut. Dua remaja terseret arus di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul pada Minggu (19/4).

Korban bernama Angger Raditya (16) dan Angga Hendra (16) merupakan warga Kabupaten Bantul.

Angga dapat diselamatkan petugas, sementara Angger masih dalam upaya pencarian.

Humas Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan korban nekat meminjam papan surfing tanpa izin.

Sebelumnya, kedua korban meminta diajarkan bermain surfing kepada temannya yang berprofesi sebagai atlet surfing.

Permintaan tersebut ditolak karena temannya ada jadwal melatih orang lain.

"Korban pun bermain dengan satu papan surfing tanpa SOP dan tanpa sepengetahuan atlet surfing. Korban terbawa arus ke tengah di area rip current," kata Pipit.

Proses pencarian korban hilang masih dilakukan hingga hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

