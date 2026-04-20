Lansia Jadi Korban Tabrak Lari di Jakal, Polisi Buru Pelaku

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang lansia ditemukan meninggal dunia Jalan Kaliurang, Kledokan, Ngemplak, Kabupaten Sleman pada Minggu (19/4). Korban tewas setelah tertabrak mobil.

Polisi menduga saat kejadian, sekitar pukul 04.40 WIB, korban hendak menunaikan ibadah salat Subuh.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban berinisial SPH bermaksud menyeberang jalan.

Secara bersamaan ada sebuah mobil yang belum diketahui identitasnya melaju hingga korban tertabrak.

"Mobil yang tidak diketahui identitasnya tetap melaju meninggalkan TKP ke arah selatan," ujarnya.

Akibatnya tabrakan tersebut korban mengalami luka berat di kepala, patah tulang leher dan parang tulang punggung.

"Identitas pengemudi mobil sampai saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian," katanya.

Pihaknya mendesak agar pelaku tabrak lari tersebut untuk segera melaporkan diri ke kepolisian terdekat. (mcr25/jpnn)