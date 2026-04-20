Jeron Beteng Jadi Tempat Vandalisme, Pelaku Teridentifikasi Masih Pelajar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Salah satu sisi Jeron Beteng di Kota Yogyakarta dijadikan tempat vandalisme oleh orang yang diduga masih berstatus pelajar.

Aksi vandalisme tersebut berupa tulisan menggunakan cat berwarna biru berlokasi di Jalan Suryomentaraman Wetan Nomor 53.

Vandalisme di cagar budaya yang baru direvitalisasi itu dilaporkan pada 19 April 2026.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan pihaknya langsung turun tangan setelah adanya laporan dari masyarakat.

Proses pembersihan langsung dilakukan oleh Satpol PP pada hari yang sama.

Octo menyebut mereka telah mengantongi terduga pelaku vandalisme di tembok Jeron Beteng tersebut.

"Hari ini kami koordinasikan internal dan besok rencananya kami komunikasi kepada pihak sekolah yang ditengarai anak didiknya melakukan vandadlisme dimaksud," katanya, Senin (20/4).

Dia menegaskan bahwa aksi vandalisme itu merupakan pelanggaran terhadap Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tibumtranmas dan Linmas Pasal 15 Ayat 1 dan 2.