Sungai Mbelik Tercemar, DLH Bantul Ambil Sampel Air
jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul merespons dugaan pencemaran yang terjadi di Sungai Mbelik, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret. Sebuah tim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan serta mengambil sampel air dan biota sungai yang terdampak.
Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan langkah ini diambil guna menelusuri penyebab pasti dan asal sumber limbah yang mencemari aliran sungai tersebut.
"Kami sudah kirim tim ke lapangan untuk mengambil sampel air dan ikan yang tercemar. Sampel tersebut akan diujikan di laboratorium untuk penelusuran lebih lanjut terkait sumber pencemarannya," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Dalam proses investigasi ini, DLH tidak bergerak sendiri. Pihaknya menggandeng pemangku wilayah setempat, mulai dari Bhabinkamtibmas, Dukuh, hingga pengurus RT.
Upaya kolektif ini diharapkan tidak hanya mempercepat temuan data, tetapi juga menjadi sarana edukasi langsung kepada warga.
Bambang memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif warga dan perangkat dusun yang melaporkan temuan ini secara cepat.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci utama dalam deteksi dini masalah lingkungan.
"Tentunya kami melakukan antisipasi pencegahan agar pencemaran lingkungan sungai tidak berkembang luas," tambahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News