Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 21 April 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sleman mengumumkan adanya jadwal pemadaman listrik sementara pada hari ini, Selasa 21 April 2026. Pemadaman ini dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik ke pelanggan.
Bagi warga yang berada di wilayah terdampak, berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pengerjaannya:
Jadwal Pelaksanaan
Waktu: 13.30 – 16.30 WIB
Keperluan: Pemeliharaan Jaringan
Wilayah Terdampak
Pemadaman akan mencakup area yang cukup luas di wilayah Sleman, khususnya di sekitar Cangkringan dan Argomulyo, meliputi:
Dusun/Desa: Dn Brongkol, Dn Sewon, Dn Morangan, Dn Kebur, Dn Tegalbalong, Dn Randusari, Dn Tawangrenggo, Dn Banjarharjo, Dn Podok Suruh, Dn Koroulon, Dn Gadingan, Dn Wonokerso, Dn Jiwan, Dn Kauman, Dn Mudal, Dn Butuh, Dn Cepitsari, Dn Banjarsari, Dn Ngancar, Dn Blongkangan, Dn Randupayung, Dn Jetis, Dn Kowang, Dn Panggung, Dn Geblok, Dn Pandan, Dn Kregan, Dn Duwet, Dn Bronggang, dan sekitarnya.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 21 April 2026.
