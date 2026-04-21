Info SIM Keliling Hari Ini, Selasa 21 April 2026
Selasa, 21 April 2026 – 08:00 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini terdapat beberapa titik layanan SIM Keliling dan Corner yang beroperasi di seluruh kabupaten/kota. Perlu diingat bahwa layanan ini hanya diperuntukkan bagi perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlaku habis.
Berikut adalah daftar lokasi pelayanan untuk hari Selasa, 21 April 2026:
1. Layanan SIM Keliling Polda DIY
Lokasi: Kantor Kalurahan Condongcatur, Sleman
Waktu: 08.30 – 13.00 WIB
2. Polresta Sleman (Bus SIM Keliling & Satpas)
Bus SIM Keliling: Beroperasi pukul 08.30 – 11.00 WIB.
Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB.
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Jogja pada hari ini, Selasa 21 April 2026.
