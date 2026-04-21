Lansia di Sleman Ditemukan Tak Bernyawa di Irigasi Sawah

Selasa, 21 April 2026 – 09:30 WIB
Evakuasi lansia yang ditemukan di irigasi. Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di saluran irigasi Dusun Ngawen, Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada Senin (20/4). Korban berinisial S (63), warga setempat. 

Korban ditemukan oleh warga yang hendak mengecek saluran irigasi untuk mengairi sawah.

Saat berniat membuka saluran irigasi, ia kaget melihat mayat terapung.

Penemuan mayat lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

"Menurut keterangan dokter, mayat korban sudah dalam kondisi kaku dan pucat," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro.

Korban diperkirakan meninggal dunia lebih dari 24 jam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 

"Pihak keluarga korban telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak akan menuntut secara hukum dengan membuat surat pernyataan," ujarnya. 

Polisi meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari tim medis dan tidak menyebarkan spekulasi tentang penyebab kematian korban.

