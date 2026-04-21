ASN Wajib Kerja Bakti Tiap Jumat, Membersihkan Kota Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta akan dilibatkan dalam bersih-bersih lingkungan setiap Jumat. Mereka bakal disebar di sejumlah titik strategis.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kerja bakti tersebut merupakan respons atas arahan pemerintah pusat.

“Gotong royong ini kami bagi di 150 titik strategis. Setiap kelurahan ada sekitar tiga sampai empat titik. Di setiap titik akan diisi sekitar 30 ASN,” kata Hasto, Senin (20/4).

Pelibatan ASN untuk kerja bakti dinilai langkah tepat di tengah minimnya jumlah petugas kebersihan.

Total ada sekitar 4.500 ASN bakal diterjunkan secara serentak setiap Jumat pagi untuk melakukan kerja bakti.

Mereka diwajibkan membawa peralatan kerja bakti sendiri.

"Setiap 30 ASN itu fokus di satu titik saja. Jadi, nanti akan terlihat mana titik yang bersih dan mana yang belum optimal. Ini akan kami evaluasi, bahkan kami kompetisikan antartitik,” ujarnya.

Untuk memastikan ASN melaksanakan tugasnya, Hasto sendiri akan turun langsung memantau ke lapangan. (mcr25/jpnn)