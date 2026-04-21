Cara Unik PT KAI Daop 6 Yogyakarta Merayakan Hari Kartini

Selasa, 21 April 2026 – 18:06 WIB
Petugas KAI Daop 6 Yogyakarta menyapa penumpang di Stasiun Yogyakarta pada Selasa (21/4). Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Setiap 21 April masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini. Sebuah momentum dalam menegaskan peran seorang perempuan.

PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut memperingati Hari Kartini tahun ini.

Dalam memperingati Hari Kartini, Daop 6 Yogyakarta sepenuhnya dioperasikan dan dilayani oleh para srikandi kereta api, mulai dari kepala stasiun, teknisi kereta api, petugas keamanan polisi khusus kereta api hingga petugas pelayanannya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan PT KAI memberikan kesempatan karier yang sama antara laki-laki dan perempuan.

"Perayaan Hari Kartini kali ini dengan seluruh petugas di Stasiun Yogyakarta diisi para srikandi kereta api menunjukkan bahwa perempuan juga kredibel, kompeten, mampu dan diberikan peluang yang sama di KAI," ujarnya.

Ia menyebut di Daop 6 Yogyakarta memiliki 5 persen perempuan yang andal dalam melaksanakan tugasnya.

"KAI Daop 6 Yogyakarta memberikan kesempatan berkarier yang sama kepada perempuan untuk ikut melayani dan memajukan perkeretapian," kata Feni.

Untuk memeriahkan suasana Hari Kartini ini, pihaknya juga membagikan bunga dan bingkisan kepada perempuan pelanggan kereta api. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

