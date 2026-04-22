Info SIM Keliling di DIY Hari Ini, Rabu 22 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah perincian lokasi pelayanan SIM Keliling dan stasioner yang tersedia hari ini: 1. Layanan SIM Keliling Polda DIY Lokasi: Kantor Kapanewon Godean Baca Juga: Info SIM Keliling Hari Ini, Selasa 21 April 2026 Waktu: 08.30 – 13.00 WIB 2. Layanan SIM Keliling Polres & Polresta Gunungkidul: Toserba Sambipitu Patuk (Pukul 09.00 WIB – Selesai) Baca Juga: Ribuan Pengendara Motor Terjaring Razia di Bantul, Pelanggaran APILL Mendominasi Polresta Sleman: Satpas Polresta Sleman (Pukul 08.00 – 11.00 WIB) Satpas Polres Bantul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB (Hanya di Satpas Induk karena hari ini Rabu).

