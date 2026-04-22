Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Siang & Sore Hujan Petir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 22 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari.
Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi ekstrem. Di Kota Jogja dan Sleman akan turun hujan petir, sementara di daerah lainnya akan tetap hujan ringan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 22 April 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
