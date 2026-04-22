Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Siang & Sore Hujan Petir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 22 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi ekstrem. Di Kota Jogja dan Sleman akan turun hujan petir, sementara di daerah lainnya akan tetap hujan ringan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 22 April 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan