Dilema Kedaulatan: Risiko di Balik Wacana Akses Wilayah Udara RI untuk Militer AS

JPNN.com

Rabu, 22 April 2026 – 09:01 WIB
Ilustrasi: Pesawat Jet F-35 buatan Amerika Serikat. (ANTARA/Anadolu Agency)

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat memicu diskusi hangat mengenai batas-batas kedaulatan nasional. Meski dinilai sebagai langkah modernisasi militer, wacana pemberian akses melintas wilayah udara (overflight access) bagi pesawat militer AS memunculkan perdebatan publik.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Rochdi Mohan Nazala menilai bahwa meski kerja sama pertahanan adalah hal lumrah, perubahan skema perizinan dapat menjadi dilema bagi Indonesia.

Selama ini, pesawat maupun kapal militer asing yang melintasi wilayah Indonesia diatur melalui mekanisme case by case. Artinya, Indonesia memegang kendali penuh untuk menerima atau menolak izin setiap kali ada permohonan melintas.

Baca Juga:

Namun, munculnya wacana blanket overflight access di mana pesawat militer asing cukup memberi pemberitahuan tanpa perlu izin spesifik setiap kali melintas, dianggap sebagai ancaman bagi kontrol ruang udara nasional.

"Skema ini berpotensi menimbulkan area abu-abu. Indonesia tidak lagi memiliki posisi untuk menerima atau menolak secara langsung sehingga kendali atas ruang udara berkurang," ujar dosen yang akrab disapa Awang.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penggunaan istilah contingency operation dan crisis response.

Baca Juga:

Menurut Awang, istilah-istilah ini sangat ambigu dan tidak memiliki batasan tegas. Tanpa definisi yang jelas, wilayah udara Indonesia bisa saja digunakan untuk operasi militer yang lebih luas di luar kesepakatan awal.

Otoritas Indonesia akan sulit memantau apakah misi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional.

Dosen HI UGM meminta pemerintah untuk menetapkan batas yang jelas terkait akses wilayah udara Indonesia untuk dilintasi oleh pesawat AS.
Sumber ugm.ac.id
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kerja sama indonesia amerika mdcp pesawat as wilayah udara indonesia militer as kedaulatan negara UGM

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU