Sleman Lepas 354 Calon Haji ke Embarkasi YIA, Jemaah Lansia Dapat Layanan Khusus

Rabu, 22 April 2026 – 20:00 WIB
Jemaah calon haji asal Sleman mulai diberangkatkan ke embarkasi YIA. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Gelombang keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Sleman resmi dimulai pada Rabu (22/4). Sebanyak 354 jemaah diberangkatkan dari Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo menuju Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA).

Prosesi pelepasan ini dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, dengan didampingi oleh jajaran Forkopimda.

Dalam sambutannya, Sekda Sleman Susmiarto menekankan bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan matang, khususnya dalam memberikan pelayanan bagi jemaah kategori risiko tinggi seperti lansia.

Perlakuan khusus sudah diterapkan sejak titik keberangkatan, di mana jemaah lansia didahulukan saat memasuki bus untuk menjamin kenyamanan dan ketenangan mereka selama perjalanan.

"Kami berharap jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, dapat terus menjaga kesehatan mereka sehingga tetap bisa fokus menjalankan ibadah dengan sempurna di Tanah Suci nanti," ujar Susmiarto.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sleman Suryana memastikan bahwa seluruh jemaah yang berangkat dalam kloter ini dinyatakan sehat.

Jemaah telah melewati serangkaian pemeriksaan medis serta menerima vaksinasi wajib seperti meningitis dan influenza.

Selain kesiapan fisik, para calon haji juga telah dibekali pemahaman ibadah melalui manasik haji terintegrasi.

Ratusan jemaah calon haji asal Sleman mulai diberangkatkan ke embarkasi YIA. Akan terbang ke Tanah Suci besok Kamis.
Sumber Antara
