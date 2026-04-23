Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 23 April 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UPPP) Sleman menginformasikan adanya jadwal pemadaman aliran listrik sementara pada hari ini, Kamis 23 April 2026.
Pemutusan aliran listrik ini dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mencegah terjadinya gangguan teknis di masa mendatang.
Detail Jadwal Pemeliharaan
Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2026
Waktu: 13.30 – 16.30 WIB (Estimasi 3 Jam)
Unit Layanan: PLN Sleman
Wilayah Terdampak
Proses pemeliharaan ini akan mencakup area yang cukup luas di wilayah Sleman dan sekitarnya, meliputi:
Dusun/Desa: Dn Ngasem, Dn Bulu, Pete Timur, Dn Kledokan, Dn Tegalrejo, Dn Kedulan, Dn Jongkangan, Dn Ringinsari, Dn Senden, Dn Tulung, Dn Kebon, Dn Dalem, Dn Cageran, Dn Caturharjo.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Jogja pada hari Kamis, 23 April 2026.
