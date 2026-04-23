Info SIM Keliling Hari Ini, Kamis 23 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, tersedia beberapa titik pelayanan SIM Keliling maupun layanan stasioner pada hari ini, Kamis 23 April 2026.

Pastikan Anda mencermati lokasi dan waktu pelayanan agar proses perpanjangan berjalan lancar. Berikut adalah perincian jadwalnya:

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY

Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur

Waktu: 08.30 – 13.00 WIB

2. Wilayah Sleman (Polresta Sleman)

Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP): 08.00 – 11.00 WIB