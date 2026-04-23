Tengah di Sawah, Warga Bantul Tewas Tersambar Petir

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga Pundong, Kabupaten Bantul meninggal disambar petir di area sawah pada Rabu (22/4). Korban diketahui berinisial S (68).

Saat kejadian korban berada di sawah sekitar pukul 11.00 WIB.

Korban bersama beberapa rekannya ke sawah berniat untuk mencari jerami.

Beberapa saat kemudian turun hujan disertai petir di lokasi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban berniat berteduh, tetapi petir tiba-tiba menyambar.

"Korban tersambar petir dan langsung jatuh di area persawahan," ujarnya.

Kemudian, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam kondisi luka bakar di tubuhnya.

"Pada saat dilakukan pemeriksaan korban sudah salam kondisi meninggal dunia," katanya.