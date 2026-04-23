YIA Resmi Melayani Embarkasi Haji Perdana, 26 Kloter Jemaah Siap Diberangkatkan

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) mencatatkan sejarah baru pada 2026. Untuk pertama kalinya, bandara di pesisir selatan Kulon Progo itu resmi melayani keberangkatan jemaah calon haji embarkasi perdana yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sebagian Jawa Tengah.

Momen bersejarah ini ditandai dengan keberangkatan Kloter 1 yang membawa 360 jemaah asal Kabupaten Kulon Progo pada Rabu (21/4) pukul 23.40 WIB. Para jemaah diterbangkan langsung menuju Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 6501 jenis Airbus A330-300.

General Manager YIA Muhammad Thamrin menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran prosesi perdana ini.

"Perjalanan jemaah calon haji ini menjadi yang pertama di Bandara Internasional Yogyakarta. Kami berkomitmen melayani sepenuh hati untuk menghadirkan layanan yang aman dan nyaman," ungkapnya.

Pada musim haji 1447 H/2026 ini, YIA dijadwalkan melayani total 26 kloter yang akan diberangkatkan secara bertahap mulai 21 April hingga 20 Mei 2026.

Jemaah DIY berasal dari Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Sedangkan jemaah Jawa Tengah berasal dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kebumen, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.

Baca Juga: 494 Jemaah Asal Yogyakarta Akan Berangkat Haji Tahun Ini

Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Jauhar Mosthofa mengungkapkan adanya peningkatan kuota yang signifikan tahun ini.

Total jemaah asal DIY mencapai 3.830 orang (termasuk petugas), yang terbagi ke dalam 11 kloter khusus DIY dari total 26 kloter di YIA.