Sidang Vonis Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Resmi Ditunda

Kamis, 23 April 2026 – 18:15 WIB
Terdakwa Sri Purnomo menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Kamis (23/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sidang putusan vonis kasus korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman yang rencananya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, resmi ditunda.

Majelis hakim menunda sidang vonis kasus yang menjerat eks Bupati Sleman Sri Purnomo tersebut karena beberapa hal yang perlu dirampungkan.

Sidang vonis akan dijadwalkan ulang pada Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

Kuasa hukum Sri Purnomo Soepriyadi mengaku kaget dengan penundaan sidang vonis tersebut.

Menurut Soepriyadi, secara keseluruhan kliennya sudah siap mendengarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

"Apa pun keputusan yang akan disampaikan majelis hakim, pada intinya, Pak Sri Purnomo juga tadi sudah siap secara lahir dan batin dan kami sebagai penasihat hukum juga sudah siap," katanya.

Baca Juga:

Terkait penundaan sidang itu, Soepriyadi mengaku tidak mengetahui alasannya.

"Mungkin ada hal-hal lain, tetapi semoga dengan ditundanya ini ada efek positif buat terdakwa," ujarnya.

BERITA TERKAIT

