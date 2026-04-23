Pendopo Milik Rizky Terbakar, Kerugian Mencapai Rp 90 Juta

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah pendopo di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terbakar pada Rabu (22/4).

Pendopo yang terbuat dari kayu milik Rizky itu terbakar sekitar pukul 15.00 WIB.

Korban mengetahui pendoponya terbakar setelah menerima pesan singkat dari warga sekitar.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan api muncul dari atap dekat dengan meteran listrik.

Kejadian ini lalu dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bantul.

"Kejadian tersebut diduga karena korsleting arus listrik yang menimbulkan percikan api," katanya.

Setelah beberapa saat, kobaran api dapat dipadamkan petugas damkar.

"Kerugian diperkirakan sekitar kurang lebih Rp 90 juta," katanya. (mcr25/jpnn)