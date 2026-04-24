Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 24 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat, 24 April 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 09.00 - 11.30 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn. Ploso Sumberwungu, Dn. Gunung Kacangan Sumberwungu, Dn. Gebang Candirejo, Dn. Mranggen Candirejo, Dn. Regedeg Giripanggung, Dn. Balong Giripanggung, Dn. Klopoloro Giripanggung, Dn. Temuireng Giripanggung & Dn. Bulu Giripanggung

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 09.00 - 11.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : PT MA Lestari Bg Harjo Swn, Tanjung Bg Harjo Swn, ngancar, Bangunharjo Sewon, Wojo Bg Harjo Swn, Jotawang Bg Harjo Swn, ATK Druwo, Pengadilan Tinggi Ring Road, Druwo Bg Harjo Swn, Pr Ananda Bg Harjo Swn, Pandean Bg Harjo Swn, Tobratan Pleret Plit, Pr Pratama - Bg Harjo Swn, Randu belang Bg Harjo Bntl, Pr Pesona Bunga Nir /Tanjung dan sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Palbapang Plbpng Bnti, Gesikan Wiji Rejo Pndk, Jodog Gl Harjo Pndk, lanen Gl Harjo Pndk, Karangasem Gi Harjo Pndk, Daleman Gl Harjo Pndk, Jomboran Gl Harjo Pndk, Klebakan Gl Harjo Pndk, Bajang Gl Harjo Pndk, Jetis Daleman Gl Harjo Pndk, Pandak Wijirejo Pndk, Kdk Rowo Ct Harjo Pndk dan sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 13.30 - 16.30 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (KALASAN) Dn Ngasem, On Bulu. Pete,timur, Dn Kledokan, Pr Pondok Selomartani, Pr Selo Asri, Dn Tegalrejo, Dn Kedulan, Dn Jongkangan, Dn Ringinsari, Dn Senden, Dn Tulung, Dn Kebon, Dn Dalem, Dn Cageran, Dn Caturharjo, Dn Barepan skombang, Dn Krajan Taskombang, Jl Manisrenggo, Dn Tamanan Pabrik, Dn Pulerejo, Dn Klurak, Village Prambanan, Dn Carikan, Dn Dayakan, Dn Jetak, On Kringinan, Dn Soman, Dn Jomblang, Dn Salakan, Dn Klenggukan. Dn Karanganyar, Dn Pundung, Kalimati, Pr Avia Permai, On Kalimati Kidul, Dn Tegalsari, On Trukan, Dn Grumbul Gede, Dn Kledokan dan sekitamya.