Sedang Cari Angin, Warga Sleman Kaget Ada Mayat Tergantung di Pohon

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Masyarakat digegerkan dengan penemuan mayat dalam posisi tergantung di pohon di Balecatur, Gamping, Kabupaten Sleman pada Kamis (23/4).

Penemuan orang yang diduga meninggal karena bunuh diri itu diketahui pertama kali oleh warga yang hendak mencari angin karena cuaca sedang panas.

Kemudian, saksi pergi ke kebun belakang rumahnya dan kaget melihat korban sudah tidak bernyawa dalam posisi tergantung di sebuah pohon.

"Saksi berteriak meminta tolong serta memberitahukan kejadian tersebut," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro.

Selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Korban berinisial B (48) laki-laki, warga asli dan rumah korban berada di sebelah timur dari TKP," katanya.

Menurut keterangan warga, korban sudah lama mengeluh sakit.