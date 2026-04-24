Perum Bulog Mengeklaim Cetak Rekor Cadangan Beras Nasional

Jumat, 24 April 2026 – 20:15 WIB
Pimpinan Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengecek stok beras. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah melalui Perum Bulog mengeklaim telah mencatatkan rekor cadangan beras nasional tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai 5 juta ton.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengonfirmasi bahwa per 23 April 2026, total stok yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 5.000.198 ton.

Pencapaian ini dinilai sebagai hasil nyata dari kebijakan penguatan produksi dan ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa angka ini adalah rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya.

"Tertinggi sepanjang sejarah, tertinggi sepanjang Bulog ada dan tertinggi sepanjang Republik ini berdiri," ujarnya.

Untuk memastikan validitas data tersebut, pihak Kementerian Pertanian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melakukan peninjauan langsung ke berbagai gudang di wilayah sentra produksi.

Kanwil Yogyakarta Serap 120 Ribu Ton
Capaian nasional ini didukung penuh oleh masifnya penyerapan gabah dan beras petani di tingkat daerah.

Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta, misalnya, melaporkan realisasi pengadaan yang mencapai 120.000 ton setara beras.

BERITA TERKAIT

