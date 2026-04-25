Info SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 25 April 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, pastikan Anda memanfaatkan layanan perpanjangan SIM yang tersedia hari ini. Mengingat hari ini adalah Sabtu 25 April 2026, terdapat beberapa titik pelayanan strategis baik pada pagi hari maupun layanan khusus malam minggu.

Berikut adalah perincian lokasi dan waktu pelayanan SIM di wilayah DIY:

1. Layanan SIM Keliling & Stationer Pagi

Untuk Anda yang ingin mengurus SIM di pagi hari, berikut lokasi yang tersedia:

Polres Gunungkidul: Kecamatan Rongkop: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Polres Bantul:

Kantor Pemda Bantul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Polresta Sleman:

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.