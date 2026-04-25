Info Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 25 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jika ingin mengisi waktu luang akhir pekan, menonton film di bioskop masih menjadi pilihan utama warga Yogyakarta. Pada Sabtu, 25 April 2026, sejumlah film hits mulai dari genre horor, aksi, hingga biografi musik siap menghibur layar lebar di berbagai mal strategis.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan malam Minggu di bioskop, berikut adalah perincian jadwal tayang selengkapnya di tiga lokasi favorit:

1. Plaza Ambarukmo (Ambarukmo XXI)

Ghost in the Cell (R13+): 12:00, 12:30, 14:10, 14:40, 16:20, 16:50, 18:30, 20:40

Tiba Tiba Setan (R13+): 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

Project Hail Mary (R13+): 12:10, 17:45

Para Perasuk (R13+): 13:00, 17:50

Lee Cronin's The Mummy (R17+): 15:10, 20:45

Michael (Semua Umur): 15:20, 20:10

Kupilih Jalur Langit (R13+): 19:00

Mother Mary (R17+): 21:05

2. Empire XXI (Jl. Urip Sumoharjo)

Para Perasuk (R13+): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05

Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (R13+): 12:10, 16:20

Project Hail Mary (R13+): 12:35, 17:35

Ghost in the Cell (R17+): 12:40, 14:45, 15:30, 16:50, 18:55, 20:30, 21:00

Lee Cronin's The Mummy (R17+): 13:15, 15:45, 18:15, 20:45

The Drama (R17+): 14:15, 20:35

Mother Mary (R17+): 18:25

3. Jogja City Mall (JCM XXI)

Na Willa: 11:55, 16:15

Para Perasuk (R13+): 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? (R13+): 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25

Tiba Tiba Setan (R13+): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Ghost in the Cell (R17+): 12:40, 14:10, 14:45, 16:50, 18:30, 18:55, 20:35, 21:05

Lee Cronin's The Mummy (R17+): 13:05, 17:45, 20:15

Mother Mary (R17+): 15:35

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall)

Ghost In The Cell (17+):

Starium: 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45 (Tiket: Rp62.000)

Velvet: 11:05, 18:45 (Tiket: Rp110.000)

Regular: 13:35

Lee Cronin's The Mummy (17+): 4DX: 10:40, 13:20, 21:35 (Tiket: Rp95.000)

Regular: 15:40, 18:20 (Tiket: Rp57.000)

Velvet: 20:55

Project Hail Mary 2026 (13+):

SphereX: 10:55, 16:35, 19:45

Velvet: 13:15

4DX: 18:30

Regular: 21:00

Para Perasuk (13+): 11:40, 14:05, 16:30, 19:00, 21:30 (Tiket: Rp57.000)

The Super Mario Galaxy Movie (SU): 11:00, 17:55

Kupilih Jalur Langit (13+): 11:30, 15:50

Michael (SU): 13:05 (Regular), 16:15 (Velvet)

The Drama (17+): 20:00

5. CGV Transmart Maguwo

Para Perasuk (13+): 11:30, 13:40, 16:05, 18:30, 20:05, 20:55 (Tiket: Rp43.000)

Ghost In The Cell (17+): 11:15, 13:25, 15:35, 17:45, 19:55, 21:20

Na Willa (SU): 11:40, 14:05, 16:30, 18:55

Kupilih Jalur Langit (13+): 13:55, 15:55, 18:00

Mengingat tingginya minat penonton di hari Sabtu, sangat disarankan untuk melakukan pemesanan tiket secara daring melalui aplikasi atau situs resmi untuk menghindari kehabisan kursi. Selalu perhatikan klasifikasi usia film guna kenyamanan bersama di dalam studio. Selamat menonton! (mar3/jpnn)