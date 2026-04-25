Bumi yang Tak Lagi Mampu Menanggung Beban Eksploitasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suhu bumi yang terus memanas, cuaca ekstrem yang sulit diprediksi, hingga bencana hidrometeorologis yang kian sering terjadi menjadi sinyal bahwa bumi menganggung beban yang kian berat. Fenomena ini bukan sekadar siklus alam biasa, melainkan dampak nyata dari eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang masif.

Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Prof Djati Mardiatno menekankan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang harus dikelola hari ini.

Menurut Prof Djati, munculnya siklon tropis yang makin mendekati wilayah ekuator dan curah hujan ekstrem di Indonesia merupakan indikator kuat adanya perubahan signifikan dalam sistem atmosfer.

"Perubahan iklim itu sudah sesuatu yang tidak bisa dihindari saat ini. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada," ujarnya pada Jumat (24/4).

Ia menjelaskan bahwa akumulasi emisi gas rumah kaca dan berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia menjadi motor utama kerusakan lingkungan.

Solusi yang paling realistis saat ini adalah memperlambat laju kerusakan tersebut melalui pengurangan emisi secara konsisten.

Di Indonesia, tantangan menjaga lingkungan sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Djati menyoroti industri kelapa sawit sebagai contoh nyata.

Di satu sisi, sawit merupakan penyumbang devisa negara dan lapangan kerja yang besar, tetapi di sisi lain dampaknya terhadap ekosistem sangat signifikan.