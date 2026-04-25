Hendak Memancing di Sungai, Warga Kulon Progo Temukan Mayat Mengapung

Sabtu, 25 April 2026 – 17:01 WIB
Evakuasi mayat yang ditemukan di Sungai Ngrowo, Kulon Progo pada Jumat (24/4). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Sesosok mayat ditemukan di Sungai Ngrowo, Kelurahan Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (24/4).

Korban merupakan perempuan berumur 44 tahun yang berasal dari Galur, Kulon Progo.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengungkapkan Korban berinisial DA.

Korban ditemukan oleh warga yang hendak mencari lokasi untuk memancing.

"Saat melewati lokasi, warga tersebut mencium bau tidak sedap," katanya.

Setelah mencari sumber bau, ternyata berasal dari mayat yang sudah mulai membusuk.

"Kemudian, personel Polsek Lendah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi mayat tersebut," katanya.

Selanjutnya mayat dibawa tim medis ke RSUD Wates untuk proses selanjutnya. (mcr25/jpnn)

Warga yang hendak memancing malah menemukan mayat. Kondisi mayat ditemukan sudah membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

