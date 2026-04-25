Banyak Kandang Ayam, Sungai Winongo Kini Dibersihkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan normalisasi Sungai Winongo pada Jumat (24/4). Kondisi sungai tersebut dinilai perlu perhatian serius.

Proses normalisasi ini melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ingin sungai itu dikembalikan sebagaimana fungsinya.

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” kata Hasto.

Dia mendapati sejumlah permasalahan di Sungai Winongo, seperti sedimentasi hingga penyalahgunaan bantaran sungai.

"Di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan karena bisa mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan banjir,” ujarnya.

Selain normalisasi, pihaknya akan memasang trash barrier untuk menjaring sampah yang terbawa arus.

Hasto juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang merusak sungai dan mendirikan bangunan liar. (mcr25/jpnn)