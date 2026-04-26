Respons Pemerintah DIY Soal Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha

Minggu, 26 April 2026 – 12:10 WIB
Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitiansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta angkat bicara terkait kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha. 

Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa puluhan anak tersebut. 

Menurut Erlina, pihaknya mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak.

"DP3AP2 DIY mendukung sepenuhnya langkah aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penegakan hukum secara transparan, profesional dan berkeadilan," katanya, Sabtu (25/4).

Pelaku kekerasan didesak diproses sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami mendorong dan mengawal proses penegakan hukum bekerja sama dengan LPSK Perwakilan DIY agar seluruh pihak yang terlibat dugaan pelanggaran ini diproses," ujarnya. 

Sebagai upaya perlindungan, DP3AP2 DIY dan instansi pemerintah terkait bakal memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban dan dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu.

Kemudian, akan ada evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuh anak untuk memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak.

