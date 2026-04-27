Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 27 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 27 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan cerah pada pagi dan siang hari

Memasuki sore hari, cuaca akan berubah menjadi menjadi hujang ringan. Hujan ringan diprediksi akan turun merata di seluruh wilayah DIY pada siang atau sore hari.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin 27 April 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan