UGM Cegah Kecurangan dalam UTBK SNBT

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, Sabtu (25/4).

Pelaksanaan UTBK SNBT 2026 di UGM sendiri berlangsung pada 21–25 April dan 27 April 2026 yang diikuti 15.502 peserta.

Adapun pemantauan ini mencakup kesiapan perangkat, sistem pengawasan serta kondisi peserta selama mengikuti ujian.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan pihaknya telah mengantisipasi potensi kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi tersebut.

“Dengan perkembangan teknologi saat ini, potensi kecurangan bisa makin beragam sehingga pengawasan kami lakukan lebih ketat sejak sebelum ujian dimulai,” ujar Ova.

Menurut Ova, pelaksanaan UTBK di UGM selalu belajar dari penyelenggaraan tahun sebelumnya untuk menjaga kualitas seleksi nasional yang kredibel.

“Kami melihat pelaksanaan tahun ini makin baik karena berbagai upaya perbaikan terus dilakukan secara konsisten,” katanya.

UGM begitu serius memastikan tidak ada kecurangan, termasuk perjokian yang sempat menjadi sorotan masyarakat belakangan ini .