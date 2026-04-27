Pemkot Yogyakarta Sedang Cari Daycare yang Amanah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta merespons kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Sorosutan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan pihaknya tengah mengidentifikasi tempat penitipan anak (daycare) yang amanah dan terpercaya untuk menampung anak-anak yang terdampak.

Langkah ini diambil sebagai solusi darurat bagi para orang tua korban yang mayoritas merupakan pekerja.

"Bagaimana, mulai besok pagi (27/4) anaknya mau dititip di mana? Ini suatu hal yang urgent dan emergency," ujar Hasto seusai audiensi dengan orang tua korban, Minggu sore (26/4).

Tak hanya mencari tempat penampungan baru, Pemkot Yogyakarta juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan dinas terkait untuk melakukan razia serentak terhadap seluruh daycare di Kota Yogyakarta.

Proses pengecekan status dan kelayakan daycare ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat.

Hasto mengatakan dia tidak ingin ada daycare yang tidak memastikan keamanan, kesehatan dan tumbuh kembang anak yang dititipkan.

Baca Juga: Kepala Yayasan Hingga Pengasuh Jadi Tersangka Kasus Daycare Little Aresha

"Besok pagi kami cek satu per satu. Dalam waktu paling lama dua hari, kami sudah tahu semua status daycare yang ada di Yogyakarta," tambah Hasto.

Di sisi lain, proses hukum terus berjalan maraton. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan 13 orang tersangka atas kasus kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha.