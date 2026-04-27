KAKAMMI Gelar Rapimnas di Jogja, Menegaskan Arah Perjuangan Organisasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta pada Sabtu (25/4).

Kegiatan ini disebut sebagai momentum untuk memperkuat koneksi, konsolidasi dan peran strategis alumni dalam kontribusi kebangsaan.

Agenda tersebut dihadiri sejumlah alumni KAKAMMI dari berbagai daerah.

Ketua Keluarga Alumni KAMMI Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa forum silaturahmi ini penting untuk merumuskan arah gerakan organisasi.

"Rapimnas KAKAMMI yang dirangkaikan dengan halal bi halal dan silaturahmi nasional dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi alumni," ujarnya.

Para peserta dalam forum sepakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun Indonesia melalui peran aktif alumninya di berbagai sektor.

Wakil Ketua Umum KAKAMMI Deni Prayitno mengatakan rapimnas juga bertujuan untuk mempersiapkan program kerja pengurus alumni menyambut kongres nasional.

Lewat rangkaian kegiatan ini, KAKAMMI menegaskan komitmennya menjaga nilai-nilai perjuangan, memperkuat solidaritas alumni serta meningkatkan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (mcr25/jpnn)