Sultan Minta Kasus Daycare Little Aresha Jadi yang Pertama dan Terakhir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha.

Sri Sultan menegaskan tidak ada tempat untuk tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Harapan saya itu yang pertama dan terakhir karena di Jogja itu tidak senang dengan kekerasan," katanya, Senin (27/4).

Orang nomor satu di DIY itu mendukung proses hukum terhadap pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami tunggu saja. Jangan mendahului. Kami menghormati proses hukum yang berlaku saja," ujarnya.

Selanjutnya, Sultan HB X dijadwalkan bertemu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY untuk mendengarkan laporan detail kasus tersebut.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti tak ingin daycare hanya mengejar keuntungan semata.

Menurutnya, daycare harus mengedepankan tanggung jawab moral.