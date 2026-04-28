Pendaftaran IUP UGM Klaster Kesehatan Ditutup Hari Ini, Berikut Informasi Pentingnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kesempatan bagi calon mahasiswa untuk bergabung dalam International Undergraduate Program (IUP) Universitas Gadjah Mada (UGM) gelombang kedua akan berakhir hari ini, Selasa (28/4). Jalur ini menjadi pintu masuk bagi calon tenaga kesehatan profesional yang ingin menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), serta Fakultas Farmasi.

Secara keseluruhan, UGM menyediakan kuota sebanyak 1.114 kursi untuk 29 program studi melalui jalur IUP yang dibagi dalam tiga gelombang.

Setelah pendaftaran gelombang 2 ditutup hari ini, para peserta akan bersiap menghadapi tahapan seleksi atau tes yang dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Mei 2026 mendatang secara daring (online).

Kepala Program Studi Kedokteran FK-KMK Prof Eggi Arguni mengatakan program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang profesional dan adaptif.

Dengan sistem problem based learning, mahasiswa ditantang menyelesaikan masalah secara nyata dan mendalam.

"Mahasiswa IUP dari FK-KMK nantinya berkesempatan mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi luar negeri," ujar Prof Eggi.

Ia juga mengingatkan agar pendaftar memastikan mereka memenuhi syarat khusus, seperti tidak buta warna, agar proses verifikasi berjalan lancar.

Antusiasme Tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi

Meski tergolong baru dan mulai berjalan sejak 2025, IUP FKG UGM mencatatkan minat yang besar.