Penjelasan UGM Soal Dosennya Jadi Penasehat Daycare Little Aresha

Selasa, 28 April 2026 – 10:30 WIB
Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitiansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dikabarkan menjadi penasihat Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta.

Informasi tersebut dibenarkan oleh pihak kampus.

Juru Bicara Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana mengatakan yang bersangkutan memang dosen aktif di UGM, tetapi keterlibatannya di Little Aresha merupakan kapasitas pribadi.

"Yang bersangkutan benar merupakan dosen aktif yang terlibat dalam pengelolaan daycare tersebut dalam kapasitas pribadi. Sebagai institusi, UGM tidak memiliki relasi apa pun dengan Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta," kata I Made dalam keterangannya yang diterima Senin (27/4).

Menurutnya, UGM patuh sepenuhnya terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami terus memantau perkembangan kasus ini dengan saksama dan siap mengambil langkah tindak lanjut sesuai kapasitas UGM berdasarkan ketentuan yang berlaku," katanya.

Pihaknya menegaskan akan menjunjung tinggi prinsip objektivitas serta komitmen terhadap perlindungan anak.

Polresta Yogyakarta sendiri saat ini telah menetapkan 13 tersangka kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha.

