Perempuan di Sleman Melompat dari Lantai 2 Indekos

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Seorang perempuan nekat melompat dari indekosnya yang berada di lantai 2, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, pada Senin pagi (27/4).

Perempuan berinisial APA (36) itu ditemukan oleh penghuni indekos dalam posisi tergeletak di genting.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saksi melihat korban mondar-mandir di tangga sambil bicara sendiri pada malam hari sebelum kejadian.

"Saksi mau membersihkan sampah, lalu mendengar suara genting pecah. Setelah dicek, korban sudah tergeletak di atas genting," katanya.

Akibatnya, korban asal Lamongan, Jawa Timur itu mengalami luka patah tulang kaki kiri dan lecet di pelipis.

Kemudian, korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih dalam posisi sadar.

"Kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih peka jika melihat tetangga atau rekan yang menunjukkan gejala depresi," katanya.