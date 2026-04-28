Cara Refund Tiket KA yang Dibatalkan Imbas Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf menyusul pembatalan sejumlah perjalanan kereta api. Hal ini merupakan dampak dari proses penanganan kecelakaan yang masih berlangsung di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menegaskan bahwa rekayasa pola operasi dan pembatalan ini dilakukan demi menjamin keselamatan penumpang akibat tingginya tingkat keterlambatan perjalanan.
"KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami terus melakukan upaya penanganan di lokasi agar jalur dan perjalanan KA dapat segera normal kembali," ujar Feni di Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).
Berdasarkan data per Selasa pukul 06.00 WIB, berikut adalah daftar KA dari dan tujuan wilayah Daop 6 yang terdampak:
Keberangkatan Senin, 27 April 2026
- KA 76B Mataram: Pasarsenen – Solobalapan
- KA 150 Singasari: Pasarsenen – Blitar
- KA 64B Manahan: Gambir – Solobalapan
- KA 258 Progo: Pasarsenen – Lempuyangan
Keberangkatan Selasa, 28 April 2026
- KA 143B Madiun Jaya: Madiun – Pasarsenen
- KA 75B Mataram: Solobalapan – Pasarsenen
- KA 149 Singasari: Blitar – Pasarsenen
- KA 61B Manahan: Solobalapan – Gambir
- KA 257 Progo: Lempuyangan – Pasarsenen
Bagi calon penumpang yang terdampak, KAI menjamin pengembalian biaya tiket sebesar 100 persen, di luar biaya jasa pemesanan.
Calon penumpang kereta api tersebut bisa mengajukan proses pengembalian biaya tiket di loket stasiun terdekat atau melalui Contact Center 121 lewat telepon 021-121, serta melalui aplikasi Access by KAI lewat fitur voip.
