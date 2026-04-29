Belasan Perjalanan Kereta Api di Jogja dan Solo Terpaksa Dibatalkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta terpaksa membatalkan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini, Rabu 29 April 2026. Langkah ini diambil dampak dari tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan PT KAI masih melakukan penanganan di lokasi agar perjalanan kembali normal.

Dampaknya, 14 perjalanan dari dan tujuan Yogyakarta dan Solo terpaksa dibatalkan.

Kereta api yang dibatalkan hari ini meliputi KA 267 Banyubiru relasi Solo Balapan - Semarang Tawang, KA 268 Banyubiru relasi Semarang Tawang - Solo Balapan, KA 152 Brantas relasi Pasarsenen - Blitar, KA 151 Brantas relasi Blitar - Pasarsenen..

Kemudian, KA 251 Jayakarta relasi Pasarsenen - Surabaya Gubeng, KA 252B Jayakarta relasi Surabaya Gubeng - Pasarsenen, KA 245B Majapahit rasi Pasarsenn - Malang, KA 246B Majapahit relasi Malang - Pasarsenen, KA 103B Bogowonto relasi Pasarsenen - Lempuyangan 10. KA 104B Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasarsenen.

KA 7007C KA Tambahan Yogyakarta - Gambir relasi Yogyakarta-Gambir, KA 7008C KA Tambahan Gambir - Yogyakarta relasi Gambir-Yogyakarta, KA 161 Bangunkarta relasi Jombang - Pasarsenen, KA 162 Bangunkarta relasi Pasarsenen - Jombang.

Feni Novida Saragih memastikan bahwa penumpang terdampak pembatalan akan menerima pengembalian 100 persen.

Calon penumpang bisa mengajukan refund tiket maksimal tujuh hari ke depan.