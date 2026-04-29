Samsung Galaxy S26 Series, Inovasi Baru untuk Keamanan Perempuan di Ruang Publik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pada era digital yang makin dinamis, perempuan modern dituntut untuk selalu terkoneksi. Mobilitas yang tinggi menjadikan ponsel sebagai pusat aktivitas harian, mulai dari mengelola pekerjaan hingga urusan personal. Namun, risiko kebocoran informasi akibat layar yang mudah terlihat oleh orang lain di ruang publik sering kali menjadi kekhawatiran yang nyata.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S26 Series. Melalui fitur Privacy Display, Samsung menghadirkan teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang secara akurat.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, mengungkapkan bahwa semangat Kartini masa kini tercermin dari perempuan yang aktif dan percaya diri.

Samsung ingin mendukung peran tersebut dengan memberikan rasa aman yang maksimal. Menurutnya, inovasi ini memungkinkan pengguna menjaga informasi sensitif, seperti kata sandi atau pesan pribadi agar tetap terlindungi tanpa mengganggu kenyamanan pandangan pengguna itu sendiri.

Fitur Privacy Display bekerja dengan cara yang unik. Layar tetap terlihat jernih dari arah depan bagi pemiliknya, tetapi akan tampak gelap atau buram jika dilihat dari samping.

Fitur ini sangat krusial bagi perempuan yang sering menggunakan transportasi umum atau bekerja di area terbuka.

Hebatnya, fitur ini dapat dikonfigurasi secara fleksibel per aplikasi. Pengguna bisa mengatur agar perlindungan aktif otomatis hanya pada aplikasi tertentu, seperti mobile banking atau aplikasi pesan.

Selain itu, terdapat fitur Partial Screen Privacy yang secara khusus melindungi area sensitif seperti keyboard angka saat menginput PIN sehingga transaksi pembayaran di tempat umum menjadi jauh lebih aman.