Instruksi Sultan HB X Soal Daycare Tak Berizin: Segera Ditutup!

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan agar daycare tak berizin ditutup. Langkah itu diambil setelah kasus kekerasan dan penelantaran anak terbongkar di Daycare Little Aresha.

Perintah tersebut disampaikan Sri Sultan kepada jajarannya di Pemerintah DIY.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Erlina Hidayati Sumardi mengatakan Sultan meminta dengan tegas agar daycare tanpa izin segera ditutup.

"Bapak gubernur tadi mengarahkan supaya yang sudah beroperasi belum berizin ini untuk segera ditutup dan kemudian segera dilakukan pemanggilan untuk segera memproses perizinannya," katanya.

Selain itu, Sri Sultan menginginkan adanya SOP yang lebih detail dan lengkap.

"Tindak lanjut dari pencegahan, Bapak Gubernur memberikan arahan untuk segera dibuatnya SOP. Untuk bisa memastikan kedalaman dari layanan yang dilakukan di daycare-daycare ini, yang harus, yang wajib untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak. Nah, itu beliau sangat menekankan itu," ujarnya.

Terhitung terdapat 217 Taman Penitipan Anak (TPA) yang sudah terdaftar resmi di Dapodik se-DIY.

Secara administratif, daycare merupakan salah satu bentuk kelembagaan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).