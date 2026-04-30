Samsung Galaxy S26 Series Meluncur, Era Baru AI yang Berpikir Selangkah di Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi memperkenalkan lini flagship terbaru mereka, Galaxy S26 Series. Di tengah kebutuhan pengguna akan perangkat yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas, Samsung membawa evolusi besar melalui Galaxy AI yang kini jauh lebih intuitif dan proaktif dalam mendukung produktivitas digital yang dinamis.

Galaxy S26 Series hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang membutuhkan asisten digital nyata.

Dengan integrasi mendalam antara Bixby, Gemini, dan Perplexity, perangkat ini mampu memahami niat pengguna tanpa harus menunggu perintah manual.

"Galaxy S26 Series dirancang untuk berpikir satu langkah lebih maju. Fitur-fiturnya bekerja secara proaktif di latar belakang, mulai dari mengorganisir konten hingga menangani tugas kompleks sehingga multitasking terasa jauh lebih ringan," ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Samsung memperkenalkan sejumlah fitur inovatif yang mendefinisikan ulang interaksi manusia dengan ponsel pintar.

Fitur paling proaktif yang membaca konteks aktivitas secara real-time.

Jika Anda sedang membahas presentasi di aplikasi pesan, Now Nudge akan otomatis menyarankan file atau foto referensi terkait dari Galeri untuk segera dikirim.

Selain mencari objek dengan melingkari layar, sistem kini mampu memberikan rekomendasi pencarian secara otomatis berdasarkan analisis konten layar tanpa perlu input manual.