Perjalanan Kereta di Yogyakarta Berangsur Normal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan bahwa operasional perjalanan Kereta Api (KA) telah berangsur normal mulai Kamis pagi (30/4). Normalisasi ini dilakukan menyusul rampungnya proses evakuasi dan perbaikan jalur KA di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat, yang sempat mengalami kendala teknis dalam beberapa hari terakhir.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa seluruh KA keberangkatan dari wilayah Daop 6 menuju berbagai destinasi kini telah diberangkatkan sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Pagi ini, pascaproses evakuasi dan normalisasi jalur KA di Bekasi Timur, operasional kembali berjalan normal, termasuk KA keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta," ujar Feni di Yogyakarta, Kamis pagi.

Sejumlah rangkaian kereta api terpantau memulai perjalanannya tanpa hambatan sejak dini hari tadi.

Beberapa di antaranya meliputi KA Bengawan (281) relasi Purwosari-Pasar Senen berangkat tepat dari Stasiun Purwosari pukul 22.45 WIB, KA Jaka Tingkir (255B) relasi Solo Balapan-Pasar Senen berangkat tepat dari Solo Balapan pukul 23.35 WIB.

Kemudian, KA Bandara (521) relasi Yogyakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) berangkat tepat dari Stasiun Yogyakarta pukul 04.20 WIB, KA Bandara (561) relasi Yogyakarta-YIA berangkat tepat dari Stasiun Yogyakarta pukul 04.50 WIB, KA Bandara (522) relasi YIA-Yogyakarta berangkat tepat dari Stasiun YIA pukul 05.16 WIB.

KA Joglosemarkerto (187A ) relasi Yogyakarta-Solo Balapan-Semarang-Purwokerto berangkat tepat dari Solo Balapan pukul 05.10 WIB, KA Tambahan Yk-Gmr (7007C) relasi Yogyakarta-Gambir berangkat tepat dari Lempuyangan pukul 06.00 WIB.

KA Batara Kresna (514) relasi Purwosari-Wonogiri berangkat tepat dari Stasiun Purwosari pukul 06.00 WIB, KA Bandara (547F) relasi Yogyakarta-YIA berangkat tepat dari Stasiun Yogyakarta pukul 06.00 WIB, KA Tambahan Lpn-Pse (7039) relasi Lempuyangan-Pasar Senen berangkat tepat dari Stasiun Lempuyangan pukul 06.00 WIB.