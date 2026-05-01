Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 1 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi hari.
Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Sleman akan turun hujan petir, sementara di daerah lainnya akan tetap hujan ringan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Hampir semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan turun hujan dengan intensitas yang ringan pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News