Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 1 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi hari.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Sleman akan turun hujan petir, sementara di daerah lainnya akan tetap hujan ringan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026:

Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem di DIY Selama 3 Hari

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan